Катар разрешит ЛГБТ-фанатам держаться за руки и показывать радужные флаги на ЧМ: «Все, о чем мы просим, – уважение к культуре»
ЛГБТ-фанаты смогут держаться за руки демонстрировать радужные флаги на ЧМ-2022.
Об этом рассказал генеральный директор оргкомитета турнира Нассер Аль-Хатер.
«Все, о чем мы просим, – это чтобы люди уважительно относились к культуре. В конце концов, мы рады всем, кто не делает ничего, что причиняет вред другим людям, не разрушает общественную собственность, ведет себя, не причиняя вреда.
Этим людям не о чем беспокоиться», – сказал Аль-Хатер.
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