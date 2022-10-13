Катар разрешит ЛГБТ-фанатам держаться за руки и показывать радужные флаги на ЧМ: «Все, о чем мы просим, – уважение к культуре»

ЛГБТ-фанаты смогут держаться за руки демонстрировать радужные флаги на .

Об этом рассказал генеральный директор оргкомитета турнира Нассер Аль-Хатер.

«Все, о чем мы просим, – это чтобы люди уважительно относились к культуре. В конце концов, мы рады всем, кто не делает ничего, что причиняет вред другим людям, не разрушает общественную собственность, ведет себя, не причиняя вреда.

Этим людям не о чем беспокоиться», – сказал Аль-Хатер.