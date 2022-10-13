«Химки» рассматривают увольнение Гогниева. Клуб может назначить Юрана в 4-й раз («Чемпионат»)

может покинуть пост главного тренера «Химок».

Руководство подмосковного клуба рассматривает вариант с увольнением 41-летнего специалиста.

«У Гогниева напряженные отношения сразу с группой игроков. Если будет принято решение об увольнении специалиста, то снова могут обратиться к кандидатуре , – сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

Гогниев возглавил «Химки» 2 сентября и стал третьим главным тренером клуба в сезоне после Сергея Юрана и Николая Писарева. Под его руководством команда провела 7 матчей, потерпев 6 поражений (1- в серии пенальти) и 1 раз сыграв вничью.

Юран работал в «Химках» 3 раза. Он был уволен с поста главного тренера 10 августа.

Юран о 4-м приходе в «Химки»: «Покер лучше хет‑трика? Если есть такое выражение, то ничего в жизни исключать нельзя»