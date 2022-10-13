2 игрока РПЛ и около 15 футболистов Первой лиги получили повестки в военкомат. Вратарь «Торпедо» Довбня получил отсрочку

Теги премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Вторая лига Александр Довбня Илья Геркус Политика Футбол

Два игрока Мир РПЛ получили повестки в военкомат.

Одним из них является вратарь «Торпедо» Александр Довбня, сообщает инсайдер Иван Карпов. Также, по информации телеграм-канала «Мутко против», повестки получили около 15 игроков Мелбет Первой лиги.

Отмечается, что футболисты попали в списки Минспорта на бронь.

Президент «Торпедо» Илья Геркус сообщил, что Довбня получил отсрочку после посещения военкомата.

«Голкиперу «Торпедо» Александру Довбне пришла повестка. Он уже посетил военкомат и получил отсрочку от призыва после сверки учетных данных», – заявил Геркус в комментарии «Р-Спорт».

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