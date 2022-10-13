2 игрока РПЛ и около 15 футболистов Первой лиги получили повестки в военкомат. Вратарь «Торпедо» Довбня получил отсрочку
Два игрока Мир РПЛ получили повестки в военкомат.
Одним из них является вратарь «Торпедо» Александр Довбня, сообщает инсайдер Иван Карпов. Также, по информации телеграм-канала «Мутко против», повестки получили около 15 игроков Мелбет Первой лиги.
Отмечается, что футболисты попали в списки Минспорта на бронь.
Президент «Торпедо» Илья Геркус сообщил, что Довбня получил отсрочку после посещения военкомата.
«Голкиперу «Торпедо» Александру Довбне пришла повестка. Он уже посетил военкомат и получил отсрочку от призыва после сверки учетных данных», – заявил Геркус в комментарии «Р-Спорт».
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