Лига Европы. «МЮ» принимает «Омонию», «Арсенал» в гостях у «Буде-Глимт», «Ференцварош» – «Црвена Звезда»

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«Манчестер Юнайтед» принимает «Омонию» в 4-м туре Лиги Европы.

«Арсенал» в гостях сыграет с «Буде-Глимт», «Бетис» встретится с «Ромой», «Ференцварош» Станислава Черчесова – с «Црвеной Звездой».

Лига Европы

Групповой этап

4-й тур

Буде-Глимт Норвегия – Арсенал Англия
Дата проведения
13 октября, 19.45, «Аспмюра»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бетис Испания – Рома Италия
Дата проведения
13 октября, 19.45, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Юнион Бельгия – Брага Португалия
Дата проведения
13 октября, 19.45, «Жозеф Марьен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

АЕК Ларнака Кипр – Фенербахче Турция
Дата проведения
13 октября, 19.45, «АЕК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нант Франция – Фрайбург Германия
Дата проведения
13 октября, 19.45, «Стад ля Божуар»
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Карабах Азербайджан – Олимпиакос Греция
Дата проведения
13 октября, 19.45, «им. Тофика Бахрамова»
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Фейеноорд Нидерланды – Мидтьюлланд Дания
Дата проведения
13 октября, 19.45, «Фейеноорд»
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Динамо Киев Украина – Ренн Франция
Дата проведения
13 октября, 19.45, «стадион Краковии»
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Манчестер Юнайтед Англия – Омония Кипр
Дата проведения
13 октября, 22.00, «Олд Траффорд»
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Ференцварош Венгрия – Црвена Звезда Сербия
Дата проведения
13 октября, 22.00, «Групама-Арена»
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Лацио Италия – Штурм Австрия
Дата проведения
13 октября, 22.00, «Стадио Олимпико»
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ПСВ Нидерланды – Цюрих Швейцария
Дата проведения
13 октября, 22.00, «Филипс Стадион»
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Трабзонспор Турция – Монако Монако
Дата проведения
13 октября, 22.00, «Шенол Гюнеш»
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Реал Сосьедад Испания – Шериф Молдова
Дата проведения
13 октября, 22.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Унион Германия – Мальме Швеция
Дата проведения
13 октября, 22.00, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лудогорец Болгария – ХИК Финляндия
Дата проведения
13 октября, 22.00, «Лудогорец Арена»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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