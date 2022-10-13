Лига Европы. «МЮ» принимает «Омонию», «Арсенал» в гостях у «Буде-Глимт», «Ференцварош» – «Црвена Звезда»
«Манчестер Юнайтед» принимает «Омонию» в 4-м туре Лиги Европы.
«Арсенал» в гостях сыграет с «Буде-Глимт», «Бетис» встретится с «Ромой», «Ференцварош» Станислава Черчесова – с «Црвеной Звездой».
Лига Европы
Групповой этап
4-й тур
- Дата проведения
- 13 октября, 19.45, «Аспмюра»
- Дата проведения
- 13 октября, 19.45, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 13 октября, 19.45, «Жозеф Марьен»
- Дата проведения
- 13 октября, 19.45, «АЕК-Арена»
- Дата проведения
- 13 октября, 19.45, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 13 октября, 19.45, «им. Тофика Бахрамова»
- Дата проведения
- 13 октября, 19.45, «Фейеноорд»
- Дата проведения
- 13 октября, 19.45, «стадион Краковии»
- Дата проведения
- 13 октября, 22.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 13 октября, 22.00, «Групама-Арена»
- Дата проведения
- 13 октября, 22.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 13 октября, 22.00, «Филипс Стадион»
- Дата проведения
- 13 октября, 22.00, «Шенол Гюнеш»
- Дата проведения
- 13 октября, 22.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 13 октября, 22.00, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 13 октября, 22.00, «Лудогорец Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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