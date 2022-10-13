Лига Европы. «МЮ» принимает «Омонию», «Арсенал» в гостях у «Буде-Глимт», «Ференцварош» – «Црвена Звезда»

принимает «Омонию» в 4-м туре Лиги Европы.

в гостях сыграет с , встретится с «Ромой», Станислава Черчесова – с .

Лига Европы

Групповой этап

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Европы

Таблицы Лиги Европы