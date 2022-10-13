Завтра пройдут выборы президента СБР: Майгуров против Нуждова

14 октября в Москве пройдет отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР), на которой состоятся выборы президента организации.

На пост претендуют действующий глава Виктор Майгуров (он возглавляет организацию с июля 2020-го) и вице-президент СБР Алексей Нуждов, который с 2015-го является главой федерации биатлона Московской области.

Выборы проводятся повторно. Первый круг голосования прошел 23 июня, тогда ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 2/3 голосов.

Сейчас для победы будет достаточно простого большинства голосов.

Отчетно-выборная конференция пройдет в здании Олимпийского комитета России, начало – 11.00 по московскому времени.

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