Иоланда Чен: «Очень далека от мысли считать Тутберидзе великим тренером. Великие – Чайковская и Тарасова»

Призер ЧМ в тройном прыжке, комментатор Иоланда Чен поделилась мнением о критике в адрес тренера Этери Тутберидзе.

Ранее заслуженный тренер СССР Валентин Николаев назвал Тутберидзе «жестким генеральным менеджером», но не «тренером высочайшего класса».

«Я не знаю тренера Валентина Николаева. Хотелось бы узнать, кого он подготовил?

Что касается Этери Тутберидзе, я очень далека от мысли считать ее великим тренером. Великие – Елена Анатольевна Чайковская и Татьяна Анатольевна Тарасова. Они подготовили самое большое количество чемпионов мира и Олимпийских игр в различных видах фигурного катания.

Девушки, парни, пары и танцы – это мировой рекорд. Вот это действительно великие тренеры. Явные успехи Тутберидзе и ее команды, конечно, говорят сами за себя, но о величии речь не идет.

Тренер должен быть хорошим менеджером, и это важно. Я вижу, как ее фигуристки делают технические элементы, прыгают четверные прыжки. Пластика, артистичность – все на высоком уровне. Тут нельзя говорить, что она никто. Считаю ее тренером с большой буквы.

Не исключаю того, что хороший тренер может быть и хорошим менеджером. Сегодня в современных реалиях это идет в одной связке.

Калечит фигуристок? Абсолютно нормальная ситуация для профессионального спорта. Даже если у нее есть свои жесткие требования в системе подготовки фигуристов. Есть те, кто их выдерживает. Кто переносит, тот и побеждает.

Это не только в фигурном катании и не только у Тутберидзе – в каждом виде спорта. Через компетентных тренеров проходит огромное количество спортсменов, но не все они становятся чемпионами. Многие прекращают заниматься спортом, не справляясь с нагрузками. Кто-то травмируется и уходит потом в нормальную жизнь.

Только лучшие спортсмены – самые устремленные, мотивированные и талантливые, которые физически и психологически готовы бороться со всеми трудностями спорта. В этом я не вижу ничего сверхъестественного. Это естественный отбор. тут ни при чем», – сказала Чен.

Валентин Николаев: «Тутберидзе – жесткий менеджер, она не тренер высочайшего класса. Мне не нравится система, которой она пользуется»

Алексей Железняков: «Люди, которые никогда не видели, как работает Тутберидзе, не имеют права раскрывать свой рот по этому поводу»