Зеедорф о давлении «Барсы» на судей: «Они всегда толпятся у арбитра и жалуются на что угодно. Это часть их культуры. У Хави была такая привычка»

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Кларенс Зеедорф раскритиковал «Барселону» за давление на судей.

Напомним, каталонцы были недовольны решением главного матча против «Интера» Славко Винчича не назначать пенальти в ворота итальянцев в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:1). Изначально клуб хотел подать жалобу в УЕФА, но потом решил действовать другими методами. 

«Это часть их культуры, поэтому я ничуть не удивлен.

Они всегда так делали, и у Хави, в частности, была такая привычка даже в бытность игроком. Они всегда толпятся вокруг судьи и жалуются абсолютно на что угодно, так что это оказывает давление на арбитров», – сказал бывший полузащитник «Интера», «Милана» и «Реала» в интервью Amazon Prime Italia.

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