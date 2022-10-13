раскритиковал «Барселону» за давление на судей.

Напомним, каталонцы были недовольны решением главного матча против «Интера» Славко Винчича не назначать пенальти в ворота итальянцев в матче 3-го тура группового этапа чемпионов (0:1). Изначально клуб хотел подать жалобу в УЕФА, но потом решил действовать другими методами.

«Это часть их культуры, поэтому я ничуть не удивлен.

Они всегда так делали, и у , в частности, была такая привычка даже в бытность игроком. Они всегда толпятся вокруг судьи и жалуются абсолютно на что угодно, так что это оказывает давление на арбитров», – сказал бывший полузащитник «Милана» и «Реала» в интервью Amazon Prime Italia.