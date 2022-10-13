Фан-группа Трусовой: «Саша подтвердила лично нам, что планирует выступать и соревноваться. Она восстанавливается, все идет своим чередом»

В аккаунте фан-группы в соцсети появилось обращение к болельщикам по поводу ее планов на будущий сезон.

«Трутимовцы, попросим вас не забывать о правиле уважительного отношения к Саше! Последние дни некоторые болельщики позволяют себе высказывать какие-то претензии. «Где квады? Почему она куда-то ходит? Сколько она тренируется?»

Напомним, что мы ходили к Саше в ЦСКА 7 октября, где она лично нам подтвердила, что планирует выступать и соревноваться, что она готовится. Этот вопрос Сашу в принципе удивил.

Если кто-то забыл, то еще раз напомним, меньше месяца назад Саша на прокатах выступала с травмой спины. Стоит этот факт не забывать.

Саша тренируется, восстанавливается, все идет своим чередом. Нам же надо пожелать Саше крепчайшего здоровья, ибо от него все зависит!

Саша живет своей жизнью, у нее есть интересы и т.д. вне тренировочного катка. Вне тренировок она имеет право делать что хочет и посещать разные мероприятия. Нам казалось, это очевидный факт.

В своей группе поддержки Саша должна ощущать любовь, уважение, терпение своих болельщиков, а не какое-то давление. Здесь место любви к Саше! Саша, мы тебя любим, поддерживаем и ждем! Все будет хорошо!» – говорится в сообщении фан-группы.

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