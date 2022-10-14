Малкин забросил 1-ю шайбу в сезоне и стал 2-й звездой матча с «Аризоной»

забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Аризоной».

Форвард помог своей команде обыграть «Койотис» (6:2) в регулярном чемпионате, отличившись в большинстве.

Сегодня россиянин (16:13, 4:09 – в большинстве, полезность «+1») нанес 5 бросков в створ и получил малый штраф.

Также удачно действовал на точке вбрасывания (выиграл 11 попыток из 14 – 79%). В итоге Малкина признали 2-й звездой матча.