Самсонов отразил 24 броска «Вашингтона» из 26 и одержал победу в дебютном матче за «Торонто» в НХЛ

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Илья Самсонов отразил 24 броска «Вашингтона» из 26 в дебютном матче за «Торонто» в НХЛ.

Российский вратарь «Лифс» провел первый официальный матч в лиге за новую команду, сыграв против своего бывшего клуба. 

Он отразил 24 броска игроков «Кэпиталс» из 26 (включая 4 из 4 – от Александра Овечкина) и одержал победу.

25-летний Самсонов покинул «Вашингтон» в межсезонье, когда клуб не стал делать ему квалификационное предложение. Он подписал контракт с «Лифс» на год и 1,8 миллиона долларов в качестве свободного агента.

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