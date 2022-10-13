«Химки» о Юране: «Возвращение не рассматривается. Руководство полностью доверяет Гогниеву»
«Химки» не намерены вновь приглашать Сергея Юрана на должность главного тренера.
«Футбольный клуб «Химки» не рассматривает вопрос возвращения Сергея Юрана.
Появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. Никаких перестановок в тренерском штабе не планируется.
Руководство клуба полностью доверяет Спартаку Гогниеву. Команда продолжает подготовку к матчу с «Факелом», – сказано в сообщении «Химок».
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