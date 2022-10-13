«Химки» о Юране: «Возвращение не рассматривается. Руководство полностью доверяет Гогниеву»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Сергей Юран Футбол

«Химки» не намерены вновь приглашать Сергея Юрана на должность главного тренера.

«Футбольный клуб «Химки» не рассматривает вопрос возвращения Сергея Юрана.

Появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. Никаких перестановок в тренерском штабе не планируется.

Руководство клуба полностью доверяет Спартаку Гогниеву. Команда продолжает подготовку к матчу с «Факелом», – сказано в сообщении «Химок».

Терюшков объяснил, на сколько приглашали Юрана. Теперь все ясно

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные