«Химки» о Юране: «Возвращение не рассматривается. Руководство полностью доверяет Гогниеву»

«Химки» не намерены вновь приглашать Сергея Юрана на должность главного тренера.

«Футбольный клуб не рассматривает вопрос возвращения .

Появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. Никаких перестановок в тренерском штабе не планируется.

Руководство клуба полностью доверяет . Команда продолжает подготовку к матчу с «Факелом», – сказано в сообщении «Химок».

Терюшков объяснил, на сколько приглашали Юрана. Теперь все ясно