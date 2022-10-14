Тен Хаг про 1:0 с «Омонией»: «МЮ» создал много моментов. Надеюсь, мы приберегли голы на следующую неделю»

Главный тренер Эрик тен Хаг подвел итоги матча с «Омонией» (1:0).

«Мы создали много моментов, но отправили мяч в сетку лишь раз. У нас терпеливые игроки: они продолжали работать и в итоге забили.

Меня не беспокоит реализация, мы забиваем в каждом матче. Я верю в то, что мы продолжим это делать. И я надеюсь, что мы просто приберегли голы на следующую неделю.

В перерыве мы говорили о том, что нам нужно сохранять концентрацию. Когда играешь против команды, действующей в обороне столь компактно, и не можешь забить, то можешь потерять самообладание. Ты можешь допустить ошибку, потерять мяч – и вот тебе контратака.

Но я предпочитаю, чтобы мы забивали пораньше и побольше, тогда все становится проще», – отметил тен Хаг.