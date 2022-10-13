У Мбаппе будет право расторгнуть контракт с «ПСЖ», если информация о фэйковых аккаунтах для критики Килиана подтвердится

У Килиана Мбаппе есть возможность расторгнуть контракт с «ПСЖ».

Напомним, вчера появилась информация о том, что парижский клуб платил за создание фэйковых аккаунтов для критики футболиста. В «ПСЖ» опровергают эти сведения.

Юрист Татьяна Вассин, специализирующаяся на спортивном праве, допустила возможность расторжения контракта между клубом и игроком, если обвинения будут доказаны.

«Каждая из сторон, связанных трудовым договором, несет обязательство лояльности, которое эквивалентно обязательству добросовестности, существующему во всех контрактах. Это обязательство требует, чтобы как работник, так и работодатель выполняли свои обязательства друг перед другом справедливым образом и, конечно же, без причинения вреда другому.

Профессиональные игроки связаны со своим клубом трудовым контрактом с фиксированным сроком. Этот тип контракта может быть разорван только в особых случаях, таких как серьезный проступок. Например, это может произойти в случаях физического, словесного насилия или злоупотребления свободой выражения мнений.

Если это будет доказано и будет вменено в вину работодателю, то есть клубу, то, на мой взгляд, это будет достаточно серьезным аргументом, чтобы оправдать разрыв контракта.

В случае возникновения спора такие инстанции, как совет директоров или юридическая комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) должны будут решить этот вопрос с учетом материалов, содержащихся в деле. Именно за ними остается последнее слово», – сказала Вассин.

Уточняется, что в случае расторжения контракта будет обязан выплатить футболисту всю зарплату, причитавшуюся ему до конца действия контракта. Договор Мбаппе рассчитан до 2024 года и может быть продлен на один сезон.