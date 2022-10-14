Роналду забил 1 гол за 4 матча в ЛЕ – «Шерифу» с пенальти. Все игры форвард «МЮ» начал в старте

Форвард не сумел забить «Омонии» в .

В 4-м туре группового этапа португалец провел на поле всю игру, пробил семь раз (2 – в створ) и отдал 19 точных передач (всего – 22).

37-летний форвард выходил в стартовом составе «МЮ» на все четыре матча в ЛЕ, однако забил лишь однажды – «Шерифу» (2:0) с пенальти 15 сентября. Также на его счету голевой пас в матче с «Омонией» (3:2) 6 октября.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.