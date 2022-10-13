Луи Саа: «Холанду нужно 15 лет забивать по 50 голов, чтобы догнать Роналду. Никто не сможет покорить Европу так, как Криштиану»

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Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался об успехах Криштиану Роналду.

– Роналду забил 700-й гол на клубном уровне на выходных. Ожидали ли вы, как его бывший партнер, что он достигнет таких высот?

– Нет, я не мог такого представить, потому что это невероятный показатель. Единственным футболистом, способным столько забить, из тех, с кем я пересекался, был Руд ван Нистелрой, потому что вся его игра строилась вокруг этого. Роналду же был игроком иного типа. Дриблинг, навесы с фланга – вот что присутствовало в его игре помимо голов. Он был более разносторонним.

Я видел, насколько он хорош, но не мог представить, что он столько забьет. Это совершенно поразительное достижение, особенно учитывая то, что он сменил позицию. У него поначалу не было бомбардирского менталитета, как у ван Нистелроя, Батистуты, Трезеге.

– На другой стороне Манчестера играет Холанд – и бьет рекорды. Как думаете, ему по силам добиться таких же показателей, как у Роналду?

– Я не знаю. Пока что я вижу, что Холанд не настолько разносторонний футболист, как Роналду.

И дело ведь не в числах, а в том, какое влияние футболист оказывает на игру, в достижениях. В том, как ты справляешься с невзгодами, как реагируешь на трудности. Числа важны, но важнее сопутствующие достижения.

У Алана Ширера впечатляющая статистика, но за пределами Англии его достижения мало кем признаются.

То, чего добился Роналду, поражает, и я серьезно. Никто не сможет покорить Европу так, как он. Поэтому никто и не имеет права неуважительно относиться к его достижениям. Не имеет значения, сколько забьет игрок, мы не должны сравнивать его с Роналду.

Холанду придется забивать по 50 голов за сезон на протяжении 15 лет, чтобы догнать этого парня. И важно еще и то, как именно Роналду забивал: в падении через себя, выигрывая Лигу чемпионов, – сказал Саа.

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