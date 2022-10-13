Матч «Реал» – «Барса» обслужит Санчес Мартинес, с ним каталонцы 3 раза побеждали в класико, мадридцы – 2. На ВАР – Эрнандес Эрнандес
Стали известны судьи, которые обслужат матч «Реала» и «Барселоны».
Главным арбитром класико назначен Хосе Мария Санчес Мартинес. На ВАР будет работать Алехандро Эрнандес Эрнандес.
Команды встретятся в 10-м туре Ла Лиги. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 16 октября.
Отметим, что Хосе Мария Санчес Мартинес 5 раз работал на класико – трижды побеждала «Барса» (3:0, 5:1, 3:0), два раза «Реал» (2:0, 2:1).
Скорее всего, вы не знаете имена испанских судей – на слуху только их двойные фамилии. Этой странной традиции больше 50 лет
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