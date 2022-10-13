Матч «Реал» – «Барса» обслужит Санчес Мартинес, с ним каталонцы 3 раза побеждали в класико, мадридцы – 2. На ВАР – Эрнандес Эрнандес

Стали известны судьи, которые обслужат матч и «Барселоны».

Главным арбитром класико назначен Хосе Мария Санчес Мартинес. На ВАР будет работать .

Команды встретятся в 10-м туре . Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 16 октября.

Отметим, что 5 раз работал на класико – трижды побеждала «Барса» (3:0, 5:1, 3:0), два раза «Реал» (2:0, 2:1).

Скорее всего, вы не знаете имена испанских судей – на слуху только их двойные фамилии. Этой странной традиции больше 50 лет