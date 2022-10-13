Путин пожелал Катару успешного проведения ЧМ-2022: «Уверен, так и будет»

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Владимир Путин пожелал Катару успехов в проведении чемпионата мира.

«Все, что мы можем с точки зрения передачи опыта подготовки к чемпионату мира по футболу, мы тоже делаем, вы это знаете, мы сейчас с вами имели возможность об этом тоже поговорить.

И хочу пожелать вам успехов в проведении этого крупного мероприятия. Уверен, что так оно и будет», – сказал президент России на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Астане.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря этого года.

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