Путин пожелал Катару успешного проведения ЧМ-2022: «Уверен, так и будет»

пожелал Катару успехов в проведении чемпионата мира.

«Все, что мы можем с точки зрения передачи опыта подготовки к чемпионату мира по футболу, мы тоже делаем, вы это знаете, мы сейчас с вами имели возможность об этом тоже поговорить.

И хочу пожелать вам успехов в проведении этого крупного мероприятия. Уверен, что так оно и будет», – сказал президент России на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Астане.

пройдет с 20 ноября по 18 декабря этого года.