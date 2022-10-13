У Мбаппе ухудшились отношения с игроками «ПСЖ» – они недовольны его статусом. Часть футболистов поддерживает Месси и Неймара
У Килиана Мбаппе ухудшились отношения с одноклубниками.
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, некоторые игроки «ПСЖ» недовольны статусом Килиана в команде, который он получил после продления контракта.
Так, капитан «ПСЖ» Маркиньос и часть испаноговорящих футболистов парижского клуба поддерживают Лионеля Месси и Неймара, а не Мбаппе.
Кроме того, по сведениям источника, близкого к клубу, игроки парижан находятся в замешательстве из-за отношения француза. Например, в один день на тренировке Мбаппе может улыбаться и шутить, а на следующий день молчать и ни на кого не смотреть.
Мбаппе больше не пользуется поддержкой ни Ашрафа Хакими, ни французских игроков, таких как Юго Экитик, Норди Мукиеле и Преснель Кимпембе. Однако Килиана поддерживает главный тренер Кристоф Гальтье.
Ранее сообщалось, что 23-летний футболист хочет покинуть парижский клуб, поскольку считает, что его предали. Решение продлить контракт он считает ошибкой.
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