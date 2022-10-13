Серджи Бускетс: «Группа сложная, но «Барса» должна была стремиться к большему после всех трансферов. Мы разочарованы»

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Серджи Бускетс критически оценил выступление «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Каталонцы сегодня сыграли вничью в 4-м туре группового этапа с «Интером» (3:3) и занимают третье место в группе. «Бавария» уже вышла в плей-офф, а «Интеру» достаточно обыграть «Викторию» Пльзень в следующем матче, чтобы выйти в 1/8 финала.

«Первый гол «Интера» дам им дополнительный импульс, а нас лишил его, и мы забуксовали. Показалось, что их гол обернулся для нас хаосом.

Мы разочарованы. Группа сложная, но мы должны были стремиться к большему после всех трансферов. Шансы у нас не математические, но все очень сложно.

Мы не были хороши в своей штрафной, и в Лиге чемпионов за это приходится расплачиваться.

В первом тайме мы были хороши, доминировали, находили пасами игроков между линиями, но их первый гол лишил нас баланса. Во втором тайме у нас все пошло не так», – сказал капитан «Барсы».

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