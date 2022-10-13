Индзаги о 3:3 с «Барсой»: «Интер» создал много моментов. Поздравляю парней с отличной игрой против сильного соперника»

Главный тренер подвел итоги матча против «Барселоны».

Команды сыграли вничью со счетом 3:3 в 4-м туре группового этапа .

«Нужно поздравить парней, которые провели отличную игру против очень сильного соперника.

Мы создали много моментов и вместе терпели, когда это было необходимо. Выиграв, мы бы вышли из группы за два тура до окончания этого этапа, но мы надеемся доставить болельщикам это удовольствие в матче против «Виктории».

Мы знали, что нам нужно быть смелыми. Команда никогда не переставала играть. В конце первого тайма я сказал ребятам, чтобы они были спокойны, потому что мы знали, что можем создать опасные моменты», – сказал Индзаги.