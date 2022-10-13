«Барселона» и «Атлетико» занимают третьи места в группах ЛЧ после четырех туров

«Барселона» и «Атлетико» испытывают трудности в нынешнем розыгрыше .

Испанские клубы на данный момент занимают третьи места в своих группах после четырех туров.

В четвертом туре сыграла вничью с «Интером» (3:3), а поделил очки с «Брюгге» (0:0).

В группе C каталонцы идут третьими, имея на своем счету 4 балла. В активе находящегося на второй строчке «Интера» 7 баллов.

В группе B мадридцы занимают третье место, набрав 4 очка. На счету «Порту», расположившегося на второй позиции, 6 баллов.

Таблица Лиги чемпионов