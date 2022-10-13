«Барселона» и «Атлетико» занимают третьи места в группах ЛЧ после четырех туров
«Барселона» и «Атлетико» испытывают трудности в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Испанские клубы на данный момент занимают третьи места в своих группах после четырех туров.
В четвертом туре «Барселона» сыграла вничью с «Интером» (3:3), а «Атлетико» поделил очки с «Брюгге» (0:0).
В группе C каталонцы идут третьими, имея на своем счету 4 балла. В активе находящегося на второй строчке «Интера» 7 баллов.
В группе B мадридцы занимают третье место, набрав 4 очка. На счету «Порту», расположившегося на второй позиции, 6 баллов.
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