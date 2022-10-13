«Интер» выйдет в плей-офф ЛЧ, если обыграет «Викторию» в следующем туре. «Барса» не сможет опередить миланцев из-за результатов очных встреч

«Интер» близок к выходу в плей-офф .

Сегодня команда сыграла вничью с «Барселоной» в 4-м туре группового этапа – 3:3. После этой игры миланцы занимают 2-е место в группе C, набрав 7 очков, а каталонцы идут третьими с 4 баллами.

В 5-м туре «Интер» примет с «Викторию» . В случае победы итальянская команда наберет 10 очков и гарантирует себе выход в 1/8 финала турнира – «Барса» не сможет ее опередить.

Каталонцы смогут сравняться с «нерадзурри» по количеству набранных очков по итогам группового этапа, но займут более низкое место в таблице из-за результатов очных матчей. Напомним, в 3-м туре «Интер» обыграл «Барселону» со счетом 1:0.

сыграет с «Викторией» 26 октября. В тот же день «Барса» встретится с «Баварией», которая обеспечила себе попадание в стадию плей-офф после 4 туров группового этапа.