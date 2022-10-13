Гарсия о «Барсе» в ЛЧ: «Мы не выбыли, но ситуация усложнилась. Нужно продолжать играть, надежда еще есть»
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия дал комментарий после матча Лиги чемпионов с «Интером» (3:3).
«Мы допустили ошибки, которые нельзя делать на этом уровне. Но мы не бросили играть и сыграли вничью. Мы еще не выбыли, но ситуация усложнилась. Нужно продолжать играть, надежда еще есть.
Думаю, что первый тайм прошел под нашу диктовку, так, как мы и хотели. Но когда отсутствует контроль в игре, это вредит нам. Потому что наш футбол основан на том, чтобы держать соперника взаперти.
У нас была отличная возможность, но мы не смогли ей воспользоваться. Мы должны извлечь из сегодняшнего дня что-то позитивное.
Понимаем, что нужно как можно быстрее восстановиться психологически, потому что мы получили тяжелый удар.
Мы должны отправиться на матч с «Реалом» с уверенностью, чтобы продолжим лидировать [в Ла Лиге]», – сказал Эрик Гарсия.
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