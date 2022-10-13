«Барселона» выиграла 1 из 6 матчей ЛЧ при Хави – у чешской «Виктории»
«Барселона» добилась лишь одной победы в Лиге чемпионов под руководством Хави.
Сегодня каталонцы сыграли вничью с «Интером» (3:3) в 4-м туре группового этапа турнира.
При Хави команда сыграла в ЛЧ шесть раз начиная с 23 ноября 2021 года. На этом отрезке у нее три поражения (два от «Баварии», одно от «Интера»), ничья с «Бенфикой» и победа над «Викторией» Пльзень.
Следующая игра «Барселоны» в Лиге чемпионов назначена на 26 октября – против дома «Баварии».
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