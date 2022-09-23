Колосков о матче России и Киргизии: «Это большая общественно-политическая победа. Игра войдет в летопись российского футбола»

оценил значимость товарищеского матча сборных России и .

«Предстоящий матч имеет определенный спортивный смысл. Это так уже хотя бы потому, что он войдет в летопись российского футбола. И его участники лет через пятьдесят будут рассказывать своим внукам о том, что надевали майку национальной команды.

Однако общественно-политическое значение предстоящей встречи все-таки гораздо выше. Она очень важна в той ситуации, в которую попала наша сборная. Это доказательство того, что футбольная Россия находится не в полной изоляции.

Очень важно, что и разрешили этот матч, поскольку Киргизия относится к другой конфедерации. Это большая общественно-политическая победа», – сказал почетный президент Российского футбольного союза.

Матч Кыргызстан – Россия состоится в Бишкеке 24 сентября на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова и начнется в 17:00 по московскому времени.