Карпин о том, что узнал о сборной Киргизии: «Пять раз меня спрашивали об этом. Изучать соперника не собирались, не хотим. Отталкиваемся от себя»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Кыргызстана по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед игрой с Киргизией заявил, что не изучал соперника.

– Что успели узнать о сопернике?

– Пять раз меня спрашивали об этом. Изучать соперника не собирались, не хотим. Основные нюансы, как играет Киргизия, 4-1-4-1 либо 5-4-1, сказали. Отталкиваемся от себя.

Первый при мне матч, где можно что-то попробовать, порисковать, поэкспериментировать. Раньше была борьба за каждое очко, гол, не до риска было. Хочется попробовать, что тренировали. Вне зависимости от расположения соперника. Тренеры посмотрели много матчей.

Я уже определил, кто выйдет с первых минут, – сказал Карпин. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные