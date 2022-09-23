Карпин о том, что узнал о сборной Киргизии: «Пять раз меня спрашивали об этом. Изучать соперника не собирались, не хотим. Отталкиваемся от себя»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед игрой с Киргизией заявил, что не изучал соперника.

– Что успели узнать о сопернике?

– Пять раз меня спрашивали об этом. Изучать соперника не собирались, не хотим. Основные нюансы, как играет , 4-1-4-1 либо 5-4-1, сказали. Отталкиваемся от себя.

Первый при мне матч, где можно что-то попробовать, порисковать, поэкспериментировать. Раньше была борьба за каждое очко, гол, не до риска было. Хочется попробовать, что тренировали. Вне зависимости от расположения соперника. Тренеры посмотрели много матчей.

Я уже определил, кто выйдет с первых минут, – сказал Карпин.