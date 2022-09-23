Фомин будет капитаном сборной России в матче с Кыргызстаном

Определился капитан сборной России в товарищеском матче с Кыргызстаном.

Им станет полузащитник .

Об этом стало известно перед пресс-конференцией участников матча. В пресс-центре в Бишкеке установлена табличка с фамилией Фомина. Капитан традиционно приходит на пресс-конференцию вместе с главным тренером команды.

При Валерии Карпине, который возглавил сборную после Евро-2020, капитаны постоянно меняются.

«Были теории по сопернику. Какие-то сильные или слабые стороны не могу отметить. Завтра будем играть и стараться получать удовольствие.

Будут гимн и флаг России? Соскучился по этим чувствам. За сборную всегда приятно выходить и играть.

У нас сегодня была прогулка. Немножко посмотрели Бишкек. Особо много времени не было, приехали играть в футбол», – сказал Фомин во время пресс-конференции.

Матч сборных России и состоится 24 сентября на стадионе им. Долона Омурзакова в Бишкеке. Начало – в 17:00 по московскому времени.