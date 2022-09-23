Матч России и Кыргызстана обслужит казахстанский арбитр Сахи

Назван судья товарищеского матча Кыргызстан – Россия.
Игру обслужит 31-летний казахстанский арбитр Данияр Сахи.
Он получил статус арбитра ФИФА в 2017 году и работает на матчах казахстанской Премьер-лиги и Кубка, Юношеской лиги УЕФА и международных турнирах молодежных команд.
Ассистенты – Евгений Бельский и Самат Тергеусизов. Резервный судья – Дайырбек Абдылдаев.
Матч Кыргызстан – Россия состоится в Бишкеке 24 сентября на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова и начнется в 17:00 по московскому времени.