высказался в преддверии товарищеского матча Киргизия – Россия.

Игра состоится в субботу в Бишкеке.

— Какое, как ты думаешь, соотношение сил между вашей национальной командой и сборной России?

— Россия — великая страна, которая каждые четыре года выступает на чемпионате мира. Мы будем стараться, мы тоже выросли как футболисты: наши клубы и национальная команда развиваются. Постараемся отдать максимум своих сил в матче.

— А что партнеры говорят перед игрой? Есть ли какое-то напряжение?

— Все с боевым настроем, особенно на Россию. Все хотят выступить хорошо.

— Главный тренер вашей сборной Крестинин говорил, что игра против России — это шанс для ребят из , чтобы их заметили в российском футболе. Ты разделяешь его мнение?

— Да, может, агенты, скауты заметят ребят. Матч против России — хороший шанс, чтобы себя показать.

— Есть ли кто-то, за кем персонально следишь из сборной России? Может быть, кто-то, кто играет на твоей позиции.

— Нет, не особо.

— А за следишь?

— Тоже нет.

— Какие чемпионаты тогда смотришь?

— Часто смотрю Ла Лигу, Серию А и АПЛ. Все игры, какие могу. Также стараюсь следить за киргизским чемпионатом, как там играют мои друзья, – сказал игрок хавбек сборной Киргизии и «Динамо» из Махачкалы.