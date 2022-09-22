Президент УЕФА о матчах ЛЧ вне Европы: «Мы никогда не обсуждали это. Иногда в медиа пишут о невозможном»

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что матчей Лиги чемпионов вне Европы не будет.

Ранее появилась информация о том, что игры ранних туров группового этапа Лиги чемпионов или матча за Суперкубок Европы могут перенести за пределы Европы – в США, Китай или на Ближний Восток.

«При всем уважении к средствам массовой информации, иногда там появляются просто невозможные новости. Мы никогда не обсуждали такую идею. Но вдруг в каком-то медиа пишут, что это произойдет, хотя вопрос даже не поднимался. Идите и спросите об этом у УЕФА напрямую.

Я был бы в курсе, если бы проведение матчей за пределами Европы обсуждалось. Но я ничего об этом не знаю», – сказал Чеферин.