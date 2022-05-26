Чеферин о реформе ЛЧ: «Отличный формат, турнир станет интереснее. Все заинтересованные стороны довольны»

Президент УЕФА высоко оценил новый формат Лиги чемпионов.

Ранее УЕФА утвердил «швейцарскую систему» в еврокубках с сезона-2024/25. В Лиге чемпионов будет 36 команд в одной общей таблице, каждый клуб проведет по 8 матчей.

– Новый формат Лиги чемпионов – лучший из возможных?

– Конечно, это отличный формат. Сейчас мы не знаем, станет ли он лучшим из существовавших, но я думаю, что это хороший компромисс между сторонами.

Лига чемпионов станет интереснее, и в то же время мы не собираемся каннибализировать различные национальные чемпионаты.

Не знаю, случалось ли в прошлом, чтобы все заинтересованные стороны были довольны найденным решением. Это было непросто, было много-много размышлений.

Думаю, это отличное решение для будущего европейского футбола, – сказал .

Новый формат ЛЧ со швейцарской системой: матчей чуть меньше, не все допместа у топ-клубов

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам