Чеферин о реформе ЛЧ: «Отличный формат, турнир станет интереснее. Все заинтересованные стороны довольны»

Президент УЕФА высоко оценил новый формат Лиги чемпионов.
Ранее УЕФА утвердил «швейцарскую систему» в еврокубках с сезона-2024/25. В Лиге чемпионов будет 36 команд в одной общей таблице, каждый клуб проведет по 8 матчей.
– Новый формат Лиги чемпионов – лучший из возможных?
– Конечно, это отличный формат. Сейчас мы не знаем, станет ли он лучшим из существовавших, но я думаю, что это хороший компромисс между сторонами.
Лига чемпионов станет интереснее, и в то же время мы не собираемся каннибализировать различные национальные чемпионаты.
Не знаю, случалось ли в прошлом, чтобы все заинтересованные стороны были довольны найденным решением. Это было непросто, было много-много размышлений.
Думаю, это отличное решение для будущего европейского футбола, – сказал Александер Чеферин.
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