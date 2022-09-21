Президент УЕФА о России: «Надеемся, что все закончится как можно скорее и их сборная сможет участвовать в наших турнирах»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об отстранении российских команд.

«Мы надеемся, что все это закончится как можно скорее и их сборная сможет участвовать в наших турнирах. Однако, учитывая нынешнее положение дел, мы даже не можем обсуждать этот вопрос.

Это смесь политики и спорта. Я ничего не могу сказать, решений не будет. Если соглашение подпишут, то они смогут участвовать в международных турнирах.

Мы можем лишь выступать за мир. Мы надеемся, что скоро все это закончится. После этого мы решим, как поступить», – приводит слова Чеферина L’Équipe.