Чеферин о национальных лигах: «Должно быть по 18 клубов, но руководители не соглашаются. И два кубка – это слишком много»

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал руководство национальных лиг.

«Все хотят проводить больше кубковых матчей, но ни на какие уступки не идут. Клубы хотели 10 матчей на групповом этапе . Матчей будет восемь – это подходящее число.

В национальных чемпионатах должно быть по 18 клубов, но руководители не соглашаются. Они должны также понять, что два внутренних кубка – это слишком много», – сказал Чеферин La Gazzetta dello Sport.

Суперлига мертва, больше матчей – выше зп футболистов, реформа ЛЧ нужна для сенсаций. Главное из интервью Чеферина