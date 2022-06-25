Чеферин о национальных лигах: «Должно быть по 18 клубов, но руководители не соглашаются. И два кубка – это слишком много»

Теги высшая лига Португалия высшая лига Нидерланды премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Александер Чеферин Футбол

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал руководство национальных лиг.

«Все хотят проводить больше кубковых матчей, но ни на какие уступки не идут. Клубы хотели 10 матчей на групповом этапе Лиги чемпионов. Матчей будет восемь – это подходящее число.

В национальных чемпионатах должно быть по 18 клубов, но руководители не соглашаются. Они должны также понять, что два внутренних кубка – это слишком много», – сказал Чеферин La Gazzetta dello Sport.

Суперлига мертва, больше матчей – выше зп футболистов, реформа ЛЧ нужна для сенсаций. Главное из интервью Чеферина

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные