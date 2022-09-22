Президент УЕФА: «Команды из России отстранены до дальнейшего уведомления. Нам нет нужды выносить решение перед каждым турниром»

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Президент УЕФА дал комментарий относительно отстранения российских команд.

Ранее стало известно о решении УЕФА не допустить сборную России к участию в жеребьевке отборочного раунда Евро-2024.

«Решение об отстранении российских клубов и сборных было принято до дальнейшего уведомления.

Это означает, что мы следим за развитием ситуации. Пока мы не примем другого решения, оно останется в силе.

Поэтому нам нет нужды выносить решение перед каждым турниром», – приводит слова Александера Чеферина L’Équipe.

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