10 797 зрителей посетили матч «Ростова» – антирекорд «Ростов-Арены» на играх со «Спартаком». В Кубке, где Fan ID не нужен, было почти 29 тысяч

Матч «Ростов» – с Fan ID посетили 10 797 зрителей.

При этом на игру 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» на «Ростов-Арену» пришли 28 913 зрителей. Там Fan ID не требовался.

Кроме того, это худшая посещаемость на матчах «Ростова» и «Спартака» в истории «Ростов-Арены», которая была открыта в 2018 году.

В апреле 2019 года игру посетили 41 097 человек, в июле 2019-го – 35 865, в апреле 2021-го – 32 888, в апреле 2022-го – 25 082.

Паспорт болельщика нужен на играх Мир на ряде стадионов, в том числе и в Ростове-на-Дону.