Светлана Журова: «Закон o Fan ID менять не нужно, он останется в любом случае. Высокая посещаемость на «Ростов-Арене» – протест из-за вредности»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова призвала сохранить систему идентификации болельщиков.

«Закон o Fan ID менять не нужно. Данный закон останется в любом случае, менять никто ничего не собирается.

Только правительство наделено полномочиями определять, каким будет данный закон. Честно, даже комментировать не хочется эту тему, так как после этого получаю много негатива. Лучше ее вообще не трогать. Я считаю, что Fan ID нужен.

Высокая посещаемость на «Ростов-Арене» – наверное, это протест из-за вредности по отношению к этому закону. Знаю, что будет круглый стол, где будет обсуждаться данный закон со всеми сторонами. Пусть болельщики там выскажут свою позицию. Нужен диалог.

Мне бы хотелось, чтобы на футбол ходили как и раньше», – отметила Журова.

Без Fan ID «Ростов» собрал почти 30 тысяч человек на «Динамо» 😍 На ЦСКА три дня назад пришли 8600