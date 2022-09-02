Николай Валуев: «Fan ID требует доработки и пересмотра. Это вопрос времени и работы над ошибками»

Николай Валуев признал, что система Fan ID требует доработки.

«Сравнительно высокая посещаемость матча «Ростов» – «Динамо», где не требовался Fan ID, говорит только о том, что система требует доработки и пересмотра.

Но это вопрос времени и работы над ошибками. Уверен, в дальнейшем все нормализуется», – сказал депутат Госдумы РФ.

Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках (на примере Кубка России)

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