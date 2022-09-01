Глебов о Fan ID: «Все очевидно. Если не понимают те, кто сидит выше, то печально»

Капитан «Ростова» высказался о Fan ID и проблемах с посещаемостью.

В среду на игру 1-го тура Фонбет Кубка России «Ростов» – «Динамо» (2:0) на «Ростов-Арену» без паспорта болельщика пришли 28 913 зрителей. Матч Мир «Ростов» – ЦСКА, где Fan ID нужен, посетили 8 616 человек.

«Думаю, все видели, что на матч с ЦСКА, тоже хорошим соперником, где был Fan ID, пришло только восемь тысяч и сегодня, без Fan ID, пришло 28 тысяч. Все очевидно, и все понятно. И если это не понимают те, кто сидит выше, то печально.

Нам не хватает фанатов, жаль, что бойкотируют. Команда понимает их позицию, и, надеюсь, вопрос будет как-то решаться. Надо что-то делать. Восемь тысяч на таком стадионе в матче с ЦСКА – не дело», – сказал Глебов.

Почти 30 тысяч зрителей на Кубке с «Динамо» – фестиваль «Ростова» без Fan ID 😍 На ЦСКА три дня назад пришли восемь

Карпин – главный критик Fan ID. Спорит с властями, постоянно ищет аргументы против, показывает истории болельщиков