«Челси» сделал запрос по Поттеру, «Брайтон» разрешил вести переговоры. Компенсация за тренера – 10 млн фунтов

«Брайтон» разрешил Грэму Поттеру вести переговоры с «Челси».
47-летний специалист является одним из главных кандидатов на пост главного тренера лондонской команды после отставки Томаса Тухеля. «Синие» также проведут переговоры с Зинедином Зиданом и Маурисио Почеттино.
По информации The Telegraph, лондонский клуб сделал запрос в «Брайтон» о переговорах с 47-летним тренером, который был одобрен.
Чтобы назначить Поттера главным тренером, «синие» должны будут выплатить «Брайтону» компенсацию в размере 10 миллионов фунтов.