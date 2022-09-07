«Челси» сделал запрос по Поттеру, «Брайтон» разрешил вести переговоры. Компенсация за тренера – 10 млн фунтов

«Брайтон» разрешил вести переговоры с .

47-летний специалист является одним из главных кандидатов на пост главного тренера лондонской команды после отставки . «Синие» также проведут переговоры с Зинедином Зиданом и Маурисио Почеттино.

По информации The Telegraph, лондонский клуб сделал запрос в «Брайтон» о переговорах с 47-летним тренером, который был одобрен.

Чтобы назначить Поттера главным тренером, «синие» должны будут выплатить компенсацию в размере 10 миллионов фунтов.