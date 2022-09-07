Отношения Тухеля с игроками «Челси» испортились. Их удивлял и разочаровывал выбор состава

Игроки «Челси» были недовольны , которого сегодня уволили из клуба.

The Telegraph со ссылкой на свои источники в клубе пишет, что отношения тренера с некоторыми игроками «Челси» в последнее время ухудшились.

Нередко выбор состава на матч вызывал удивление у игроков, а иногда – даже разочарование. Некоторые футболисты чувствовали, что их несправедливо оставляют в запасе. Были и те, кто был недоволен тем, что играет у Тухеля не на своей позиции.

Ранее стало известно, что причиной увольнения тренера стали не результаты «Челси» на старте сезона, а расхождения во взглядах с новыми владельцами клуба. В частности, Тодд Боэли был недоволен тем, что Тухель категорически отказался от идеи о приглашении Криштиану Роналду в клуб.