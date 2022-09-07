Фердинанд об отставке Тухеля: «Это бессмысленно. Любой тренер после Томаса будет восприниматься как шаг назад»

высказался об увольнении из .

«Он выиграл 60% матчей. Многие тренеры хотели бы такой показатель. «Челси» решительно обозначил свою позицию и сказал: «Мы теперь такие». Это грандиозное заявление Тодда Боэли и его нового режима. Это подводит к вопросу: как они будут действовать? Есть ли у них кто-то на примете?

В моих подписках в WhatsApp мелькают имена – Почеттино, Поттер, Зидан. Поттер проделал фантастическую работу. Я думаю, что его позовут более крупные клубы, чем «Брайтон», при всем уважении. Но примет ли он это?

Когда он перешел в «Брайтон», их стиль футбола сразу же изменился. У него четкая идентичность. Я думаю, что он будет великолепным вариантом в этом смысле.

Вопрос в том, сможет ли он справиться с опытными игроками? Что касается работы со звездными футболистами и их эго, то там есть костяк молодых игроков, которые сразу бы прониклись к нему теплотой.

Думается, любой, кто сейчас придет после Тухеля, будет восприниматься как шаг назад. Он достойный тренер. Все игроки, с которыми я общаюсь, отзываются о нем положительно. Он честен и прямолинеен. Он ясно понимает, как он хочет играть.

Я не могу этого понять. Для меня это бессмысленно», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте FIVE.