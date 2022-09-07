Новым тренером «Челси» может стать Грэм Поттер, который сейчас работает с «Брайтоном».
Также клуб проведет переговоры с экс-тренером «ПСЖ» Маурисио Почеттино и бывшим тренером «Реала» Зинедином Зиданом, который сейчас находятся без работы.
По данным Sky Sports, сегодня «Челси» свяжется с «Брайтоном», чтобы получить разрешение на переговоры с Поттером. Кроме того, лондонский клуб планирует пообщаться с Почеттино и Зиданом.
Сегодня «Челси» объявил о прекращении сотрудничества с Томасом Тухелем. Он работал в клубе с января 2021 года.
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