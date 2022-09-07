«Челси» проведет переговоры с Зиданом и Почеттино после отставки Тухеля и свяжется с «Брайтоном» насчет Поттера

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Зинедин Зидан Брайтон Маурисио Почеттино Томас Тухель Грэм Поттер Футбол

Новым тренером «Челси» может стать Грэм Поттер, который сейчас работает с «Брайтоном».

Также клуб проведет переговоры с экс-тренером «ПСЖ» Маурисио Почеттино и бывшим тренером «Реала» Зинедином Зиданом, который сейчас находятся без работы.

По данным Sky Sports, сегодня «Челси» свяжется с «Брайтоном», чтобы получить разрешение на переговоры с Поттером. Кроме того, лондонский клуб планирует пообщаться с Почеттино и Зиданом.

Сегодня «Челси» объявил о прекращении сотрудничества с Томасом Тухелем. Он работал в клубе с января 2021 года.

«Челси» об отставке Тухеля: «Новые владельцы считают, что пришло время сменить тренера»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные