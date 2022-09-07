Новым тренером «Челси» может стать , который сейчас работает с «Брайтоном».

Также клуб проведет переговоры с экс-тренером «ПСЖ» и бывшим тренером «Реала» , который сейчас находятся без работы.

По данным Sky Sports, сегодня «Челси» свяжется с , чтобы получить разрешение на переговоры с Поттером. Кроме того, лондонский клуб планирует пообщаться с Почеттино и Зиданом.

Сегодня «Челси» объявил о прекращении сотрудничества с . Он работал в клубе с января 2021 года.

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