Мбаппе об отношениях с Неймаром: «Они всегда были основаны на уважении. Просто между двумя такими сильными характерами могут быть трения»

заявил, что его отношения с Неймаром основаны на уважении.

В августе между игроками «ПСЖ» возникло напряжение. После матча с «Монпелье» (5:2) бразилец выразил недовольство тем, что француз стал штатным пенальтистом клуба, лайкнув две записи о ситуации.

Кроме того, появлялась информация, что Мбаппе попросил продать .

Инцидент был исчерпан после встречи игроков с директором парижского клуба Луишем Кампушем. Также в урегулировании конфликта принял участие Серхио Рамос.

«Мы играем вместе с Неймаром уже шестой год. Наши отношения всегда были основаны на уважении. Просто иногда бывает потепление, иногда – похолодание. Такова природа наших отношений. Я его очень уважаю.

Просто между двумя игроками с такими сильными характерами могут быть трения. Но так или иначе мы всегда уважаем друг друга и думаем об интересах «ПСЖ», – сказал форвард парижан.