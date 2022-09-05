Агуэро о «ПСЖ» и ЛЧ: «Любая команда с Месси – претендент на победу. У клуба уже есть большой опыт»

считает, что способен в этом сезоне привести «ПСЖ» к победе в Лиге чемпионов.

«Любая команда с Лео в составе – претендент [на победу в Лиге чемпионов].

Есть ощущение, что он снова в полном порядке. У него есть характер победителя, необходимый любой команде, которая хочет побеждать везде и всегда.

Мы знаем соревновательный дух Месси. Тем более сейчас вместе с ним играют такие великолепные футболисты, как и Мбаппе.

А уже получил большой опыт в еврокубках», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины.