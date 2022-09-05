Агуэро о «ПСЖ» и ЛЧ: «Любая команда с Месси – претендент на победу. У клуба уже есть большой опыт»

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Агуэро лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар Килиан Мбаппе Футбол

Серхио Агуэро считает, что Лионель Месси способен в этом сезоне привести «ПСЖ» к победе в Лиге чемпионов.

«Любая команда с Лео в составе – претендент [на победу в Лиге чемпионов].

Есть ощущение, что он снова в полном порядке. У него есть характер победителя, необходимый любой команде, которая хочет побеждать везде и всегда.

Мы знаем соревновательный дух Месси. Тем более сейчас вместе с ним играют такие великолепные футболисты, как Неймар и Мбаппе.

А «ПСЖ» уже получил большой опыт в еврокубках», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины.

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