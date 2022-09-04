Гальтье о Месси, Неймаре и Мбаппе: «Каждый должен понимать: играть 90 минут во всех матчах невозможно. Я проговорил это дважды»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе Футбол

Главный тренер «ПСЖ» высказался по поводу ротации Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара.

– Основан ли успех вашего проекта на ротации трех игроков атаки? Неужели появился появился тренер, который, кажется, может дать отдых Неймару, Месси и Мбаппе.

– Вы говорите, будто это что-то новое, но это обязанность, потому что у всех очень плотный график. Мы много играем. Каждые три-четыре дня, а потом еще и чемпионат мира. Автоматически все должны понять, что невозможно играть 90 минут в каждом матче.

Я проговорил это дважды: сперва с наиболее обеспокоенными, затем со всей командой. Нужно было объяснить им, как все происходит, и сказать, чтобы они приняли это и даже оценили вступление своего сыгравшего одноклубника, – сказал Кристоф Гальтье.

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