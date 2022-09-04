Гальтье о Месси, Неймаре и Мбаппе: «Каждый должен понимать: играть 90 минут во всех матчах невозможно. Я проговорил это дважды»

Главный тренер высказался по поводу ротации , и .

– Основан ли успех вашего проекта на ротации трех игроков атаки? Неужели появился появился тренер, который, кажется, может дать отдых Неймару, Месси и Мбаппе.

– Вы говорите, будто это что-то новое, но это обязанность, потому что у всех очень плотный график. Мы много играем. Каждые три-четыре дня, а потом еще и чемпионат мира. Автоматически все должны понять, что невозможно играть 90 минут в каждом матче.

Я проговорил это дважды: сперва с наиболее обеспокоенными, затем со всей командой. Нужно было объяснить им, как все происходит, и сказать, чтобы они приняли это и даже оценили вступление своего сыгравшего одноклубника, – сказал .