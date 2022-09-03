У Мбаппе 7 голов в 5 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне Лиги 1. Он делит с Неймаром 1-е место в списке бомбардиров

Теги ПСЖ Нант Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе сделал дубль в матче против «Нанта» в 6-м туре Лиги 1.

Нападающий «ПСЖ» отличился на 18-й 55-й минутах. В обоих случаях ему ассистировал Лионель Месси

Таким образом, на счету 23-летнего француза 7 голов в 5 матчах нынешнего сезона Лиги 1. В играх с «Монпелье» (5:2) и «Тулузой» (3:0) он забил по одному голу, а в матче с «Лиллем» (7:1) сделал хет-трик. 

В списке лучших бомбардиров турнира Килиан делит первое место с партнером по команде Неймаром

С подробной статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь

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