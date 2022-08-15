Кампуш уладил конфликт Мбаппе и Неймара. Ранее француз попросил «ПСЖ» продать бразильца

Конфликт между игроками «ПСЖ» и Неймаром урегулирован.

Напомним, после матча с «Монпелье» (5:2) бразилец выразил недовольство тем, что француз стал штатным пенальтистом клуба, лайкнув две записи о ситуации.

Кроме того, появлялась информация, что Мбаппе попросил «ПСЖ» продать Неймара.

Журналист Адриен Гренье со ссылкой на Le Parisien сообщает, что директор парижского клуба поговорил с игроками. Он сказал им, что их поведение не должно навредить выступлениям команды и что «грязное белье следует стирать всей семьей».

После встречи футболисты признали, что инцидент исчерпан.

Похоже, опять конфликт в «ПСЖ»: Неймара бесит, что Мбаппе – пенальтист