Кампуш уладил конфликт Мбаппе и Неймара. Ранее француз попросил «ПСЖ» продать бразильца

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Луиш Кампуш Килиан Мбаппе Футбол

Конфликт между игроками «ПСЖ» Килианом Мбаппе и Неймаром урегулирован. 

Напомним, после матча с «Монпелье» (5:2) бразилец выразил недовольство тем, что француз стал штатным пенальтистом клуба, лайкнув две записи о ситуации.

Кроме того, появлялась информация, что Мбаппе попросил «ПСЖ» продать Неймара.

Журналист Адриен Гренье со ссылкой на Le Parisien сообщает, что директор парижского клуба Луиш Кампуш поговорил с игроками. Он сказал им, что их поведение не должно навредить выступлениям команды и что «грязное белье следует стирать всей семьей».

После встречи футболисты признали, что инцидент исчерпан. 

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