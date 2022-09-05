Здьелар об офсайде Карраскаля с «Зенитом»: «Мне до сих пор кажется, что линию прочертили немного по диагонали»

Саша Здьелар высказался об отмененном голе ЦСКА в матче против «Зенита» (1:2).

Судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном после консультации с ВАР отменила взятие ворот «Зенита», зафиксировав офсайд в развитии атаки у Хорхе Карраскаля.

– В «Олимпиакосе» ты пересекся с Алехандро Домингесом. Он рассказывал про то, как принес чемпионство «Зениту»?

– Чори – один из лучших игроков, с которым я когда-либо играл. Но мы не так близко общались. Причина – языковой барьер. Я не знал испанский, а он не знал ничего, кроме испанского.

Зато обсуждал «Зенит» с Ловреном.

– О чем говорили?

– Об уровне команды. Для того, чтобы обойти «Зенит» в чемпионате, мало просто их побеждать. Нужно держать уровень качества в каждом матче. Это то, к чему мы стремимся. Это самое сложное – не терять в качестве от тура к туру.

– Во время вашего матча с «Зенитом» не сложилось ощущения: их не остановить?

– Конечно, нет. В первом тайме они мощно показали себя, но во втором мы увидели их в другом свете. ЦСКА мог выиграть, не будь того миллиметрового офсайда у Карраскаля. Мне до сих пор кажется, что линию на стоп-кадре прочертили немного по диагонали.

В любом случае впереди длинный сезон, будет вторая игра. Посмотрим, что им удастся сделать на нашем поле, – сказал хавбек армейцев.