Судья Лапочкин об офсайде Карраскаля: «По траве и разметке видели, что корпус был впереди. Нужно было фиксировать вне игры»

Судья прокомментировал отмененный гол ЦСКА в матче с .

На 80-й минуте ворвался в штрафную, обманул Деяна Ловрена и Арсена Адамова и остался с глазу на глаз с голкипером Михаилом Кержаковым.

Вратарь парировал удар колумбийца ногой, мяч снова отскочил к Карраскалю. Игрок ЦСКА откатил набежавшему из глубины Никите Ермакову, а тот точно пробил в нижний угол.

Однако бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном усмотрела офсайд по ходу развития атаки, не поменяла свое решение после консультации с ВАР и отменила взятие ворот

«В матче было очевидно видно, что Карраскаль заваливался корпусом, и по траве и разметке мы видели, что корпус был впереди. Там нужно было фиксировать положение вне игры», – считает Лапочкин.

Спор вокруг отмены гола ЦСКА в Петербурге. Без офсайдных линий – просто кошмар