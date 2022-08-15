Судья Лапочкин об офсайде Карраскаля: «По траве и разметке видели, что корпус был впереди. Нужно было фиксировать вне игры»

Судья Сергей Лапочкин прокомментировал отмененный гол ЦСКА в матче с «Зенитом».
На 80-й минуте Хорхе Карраскаль ворвался в штрафную, обманул Деяна Ловрена и Арсена Адамова и остался с глазу на глаз с голкипером Михаилом Кержаковым.
Вратарь парировал удар колумбийца ногой, мяч снова отскочил к Карраскалю. Игрок ЦСКА откатил набежавшему из глубины Никите Ермакову, а тот точно пробил в нижний угол.
Однако бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном усмотрела офсайд по ходу развития атаки, не поменяла свое решение после консультации с ВАР и отменила взятие ворот
«В матче было очевидно видно, что Карраскаль заваливался корпусом, и по траве и разметке мы видели, что корпус был впереди. Там нужно было фиксировать положение вне игры», – считает Лапочкин.
Спор вокруг отмены гола ЦСКА в Петербурге. Без офсайдных линий – просто кошмар