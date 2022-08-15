Уткин об офсайде Карраскаля: «ВАР становится злом, когда не проводит линии. Гол отменен правильно, но осадок остался»

оценил момент с отменой гола ЦСКА в матче против (1:2).

На 80-й минуте Хорхе Карраскаль ворвался в штрафную, обманул Деяна Ловрена и Арсена Адамова и остался с глазу на глаз с голкипером Михаилом Кержаковым. Вратарь парировал удар колумбийца ногой, мяч снова отскочил к Карраскалю. Игрок ЦСКА откатил набежавшему из глубины Никите Ермакову, а тот точно пробил в нижний угол.

Однако бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном усмотрела офсайд по ходу развития атаки, не поменяла свое решение после консультации с ВАР и отменила взятие ворот. Спустя 5 минут после эпизода забил уже «Зенит», сделав счет 2:1.

«В целом, гол Карраскаля был отменен правильно – очень спорный момент, пенальти не был назначен справедливо. Но осадок остался.

Когда ВАР не проводит линии, он становится злом. По правилам футбола сомнительные моменты трактуются в пользу атаки.

ВАР сделал ситуации с офсайдами несомнительными. Он показывает – было «вне игры» или нет. А когда он этого не делает, сомнения трактуются в пользу судьи, принимающего решения. И возникает вопрос: а как у судьи устроено сомнение в голове?

ЦСКА был не так хорош в прошлом году, и когда команда начала стабильно набирать очки – это вызывает симпатию. Как и работа Владимира Федотова.

И ЦСКА не был хуже при счете 1:1. Но возможности неравные – вышел Мантуан, получилось очень хорошо, и гол ввалил серьезный», – сказал журналист и блогер.

«Матч Премьер» добавил линию на скриншот с моментом офсайда Карраскаля в матче «Зенит» – ЦСКА

Спор вокруг отмены гола ЦСКА в Петербурге. Без офсайдных линий – просто кошмар